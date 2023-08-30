Еле стоящий на ногах мужчина набросился на автомобиль в Петрозаводске

Ранним утром в воскресенье, 27 августа, в Петрозаводске на улице Антикайнена неизвестный молодой человек нанес повреждения припаркованному автомобилю. Инцидент попал в объектив городских камер наблюдения, ролик публикует группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, что в 5:39 мужчина идет по улице, еле держась на ногах, после чего нападает на стоящую у обочины машину. После первого удара он все-таки падает и долго не может подняться, но затем встает и наносит еще несколько ударов.

Владелица поврежденного автомобиля пытается найти злоумышленника. Она просит помощи у горожан. // Фото: скриншот видео CityLink