30 августа 2023, 18:15
Еле стоящий на ногах мужчина набросился на автомобиль в Петрозаводске
Жительница карельской столицы ищет человека, повредившего ее транспортное средство
Ранним утром в воскресенье, 27 августа, в Петрозаводске на улице Антикайнена неизвестный молодой человек нанес повреждения припаркованному автомобилю. Инцидент попал в объектив городских камер наблюдения, ролик публикует группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
На кадрах видно, что в 5:39 мужчина идет по улице, еле держась на ногах, после чего нападает на стоящую у обочины машину. После первого удара он все-таки падает и долго не может подняться, но затем встает и наносит еще несколько ударов.
Владелица поврежденного автомобиля пытается найти злоумышленника. Она просит помощи у горожан. // Фото: скриншот видео CityLink