Виновник ДТП выплатит юной жительнице Карелии 150 тысяч рублей

В Сортавале прокуратура добилась выплаты виновником жесткого ДТП компенсации морального вреда пострадавшему ребенку. Об этом сообщает сайт республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, в результате произошедшей в городе аварии ученице девятого класса был причинен вред здоровью средней тяжести. Она долго лечилась, пропустив несколько месяцев учебы. Девочку мучали головные боли, она плохо спала. При этом виновник ДТП никаких мер для компенсации страданий ребенка не предпринимал.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. Суд встал на сторону надзорного органа и взыскал с ответчика 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей. // Фото: unsplash.com / Danny G