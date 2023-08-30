В МВД перечислили номера выявленных в Карелии поддельных банкнот

Жителям Карелии не стоит терять бдительность при использовании наличных денег. Об этом напоминает пресс-служба МВД по РК.

В республике продолжают выявлять поддельные деньги. В частности, стражи порядка перечислили номера фальшивых денежных знаков, обнаруженных в нашей республике.

Так, это деньги: номиналом 1000 рублей, серийные номера: АМ 240*, АМ 242*, АМ 243*, БО 334*, ТЛ 570*, ТЛ 572*, ТЛ 573*, ТЛ 578*, ТЛ 579*, ОП 910*, ОП 913*, ОП 916*, ОП 912*, ИП 246*; номиналом 2000 рублей, серийные номера: АА 088*, АА 130*, АА 138*, АА 190*, АА 204*, АА 298*, АА 340*, АА 387*, АА 396*, АА 535*, АА 760*, АА 763*, АА 802*, АА 004*, АА 400*, АА 439*, АА 302*; номиналом 5000 рублей, серийные номера: последние 2 цифры меняются (хх) БА 69769**, БМ 77546**, БМ 67546**, БТ 37548**, БЬ 86893**, БЬ 76893**, ХЬ 48251**, АМ 24294**, АБ 68467**, АБ 58467**, БВ 53847**, БВ 58847**, ХТ 67546**, АХ 89362**, АХ 99362**, КА24657**, БА 38769**, АК 15212**, АБ 68467**.

При обнаружении случаев использования поддельных денег следует немедленно обратиться в полицию, напомнили правоохранители. // Фото «Петрозаводск говорит»