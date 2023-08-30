Обман на полмиллиона рублей в сфере ЖКХ вскрыли на севере Карелии

На севере Карелии из бюджета похитили более 500 тысяч рублей. Факты противоправной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявила муезерская полиция.

Несколько лет назад бюджетная организация заключила с коммерческой фирмой договор на обслуживание котельных. Деньги за работы исполнителю выплатили.

«Полицейские установили достаточные доказательства того, что фактически работы не осуществлялись, а фирма предоставила подложные документы. В результате обмана из бюджета похищено более 500 тысяч рублей»,

- сообщили в пресс-службе карельского МВД.

Следователи возбудили уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Причастных к преступлениям устанавливают. // фото «Петрозаводск говорит»