Покупка пылесоса обернулась для жителя Карелии финансовыми потерями

Аферисты вновь поживились на доверчивых жителях Карелии. В этот раз мошенники разместили в Интернете объявление о продаже пылесоса стоимостью 30 700 рублей. Общение с покупателем вели в мессенджере. Житель Медвежьегорска перевел деньги за покупку на посторонний счет, но пылесос так и не получил.

Полиция начала проверку. Номер, который жулики использовали для обмана, зарегистрирован в Свердловской области.

В МВД Карелии говорят, что схема обмана распространена и призывают людей не обсуждать детали с продавцами вне официального чата приложения, не переходить по ссылкам, смотреть отзывы и отказываться от сделок с оплатой товара до его получения. // фото freepik.com