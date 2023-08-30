Девочка одна отправилась из поселка Чална-1 в Шую и пропала по дороге

Сотрудники полиции в Прионежском районе разыскивают Марьяну Андреевну Праслову 2009 года рождения. Девочка бесследно пропала 29 августа, сообщили в МВД Карелии.

Она ушла из дома в поселке Чална-1, а обратно не вернулась. Где сейчас находится Марьяна, неизвестно. Она предположительно направлялась в поселок Шуя.

Несовершеннолетняя была одета в темно-синюю толстовку без капюшона и джинсы синего цвета с белыми потертостями. На ногах у нее были темные кроссовки, с собой- серебристая поясная сумка.

Всех, кто обладает сведениями о девочке, просят незамедлительно позвонить по номерам: 8 911 403 62 66, 57 96 16, 739 022, 739 029 или 02.// фото: МВД Карелии