Житель Карелии расправился с приятелем и спрятал труп в подъезде

В Беломорске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, преступление было совершено в ноябре 2021 года. Обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с приятелем и нанес ему множественные удары ножом. Потерпевший умер на месте. Чтобы скрыть следы убийства, мужчина спрятал труп в подъезде, нож выкинул, а квартиру тщательно вымыл.

Дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Фото Следственного комитета