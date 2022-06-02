02 июня 2022, 18:36
Житель Карелии расправился с приятелем и спрятал труп в подъезде
В Беломорске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве
В Беломорске завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, преступление было совершено в ноябре 2021 года. Обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с приятелем и нанес ему множественные удары ножом. Потерпевший умер на месте. Чтобы скрыть следы убийства, мужчина спрятал труп в подъезде, нож выкинул, а квартиру тщательно вымыл.
Дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Фото Следственного комитета