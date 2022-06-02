Петрозаводчанка случайно отдала деньги сына мошенникам

В полицию Петрозаводска обратилась 53-летняя женщина. Она рассказала, что злодеи списали с карты ее сына 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что женщина собралась в Сортавалу. В популярном приложении по поиску попутчиков она нашла водителя и списалась с ним, чтобы забронировать поездку. Собеседник попросил небольшой аванс и прислал ссылку на некий сайт. Там петрозаводчанка ввела данные карты своего сына, после чего со счета списались почти все деньги.

По факту мошенничества проводится проверка. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Фото: pexels.com