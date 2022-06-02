Подозреваемого в краже мужчину объявили в розыск в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в краже товара в одном из сетевых магазинов карельской столицы. Личность мужчины пока не установлена.

Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по телефонам: 8 900 455 42 99 и 8 911 427 69 69. Конфиденциальность гарантируется. Фото: скриншот видео МВД