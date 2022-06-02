Мама-водитель грубо нарушила ПДД в Петрозаводске

Сегодня утром сотрудники ГИБДД Петрозаводска провели рейд у детского сада №8. Инспекторы контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Было выявлено одно грубое нарушение ПДД. Мама-водитель перевозила двух детей (3 и 4 года) без использования удерживающих устройств и ремней безопасности. При этом одно автокресло в машине имелось.

В отношении автоледи составлен административный протокол. Ей предстоит заплатить штраф в размере 3000 рублей. Фото ГИБДД Петрозаводска