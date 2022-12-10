Житель Карелии пытался стать инвестором, а стал банкротом

В полицию Сегежи обратился 44-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников и лишился 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он нашел в Интернете сайт, на котором можно было заниматься инвестициями. С ним связался консультант, который рассказал, как все работает. Сначала сегежанин внес небольшую сумму, которая стала расти на глазах. Когда удалось вывести 1000 рублей прибыли, наш земляк окончательно поверил в состоятельность системы. Он внес на счет все свои деньги, занял у знакомых и набрал кредитов.

Когда мужчина в очередной раз пришел в банк, с ним разговорился другой посетитель. Услышав про инвестиционный фонд, он отговорил сегежанина брать очередной кредит и посоветовал обратиться в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com