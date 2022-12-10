Серьезный пожар на юге Карелии тушили 14 человек

Пожарная служба прокомментировала огненное происшествие, случившееся накануне в Олонце. Информация и фотографии пожара размещены в паблике ОПС по Олонецкому району.

Напомним, инцидент произошел в Олонце в пятницу в 14 часов. Загорелся двухэтажный восьмиквартирный жилой дом. На место происшествия выехали пять единиц техники и 14 сотрудников пожарных частей Олонца и поселка Ильинский.

Устранить возгорание удалось к 16 часам. На пожаре никто не пострадал. // Фото паблика ОПС по Олонецкому району