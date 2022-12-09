Жилой дом горел сегодня в Олонце

Жилой дом загорелся 9 декабря днем в Олонце. Об этом очевидцы сообщили в группе «Подслушано в Олонце» ВКонтакте.

Люди разместили фотографии, на них видны пламя и густой дым, который клубится над двухэтажным деревянным строением. В комментариях пишут, что в этом доме в том числе жили семьи с детьми.

Как уточнили в МЧС Карелии, сообщение о возгорании дома в переулке Больничный поступило в 14:35. В доме восемь квартир, погибших нет. С огнем справились в 15:55. Причины возгорания устанавливаются. // фото: «Подслушано в Олонце» ВКонтакте