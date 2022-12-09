На «Коле» врезались друг в друга две машины и улетели в кювет

Вечером 9 декабря на автодороге «Кола» произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в группе ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» ВКонтакте.

Сообщение на пульт экстренных служб поступило в 16:40. Авария случилась на 305-м километре трассы.

Две машины столкнулись и вылетели в кювет. Судя по фото, это фура и легковушка. Пострадавших пришлось деблокировать спасателям.

Травмы в этом ДТП получили двое. Сейчас идет проверка.

На место ЧП выезжали две пожарные части – из Олонца и из села Коткозеро. // фото: «ОПС по Олонецкому району» / ВКонтакте