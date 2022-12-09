Взрыв в жилом доме в Рязани разрушил две квартиры

Взрыв прогремел 9 декабря в двухэтажном доме в Рязани. Строение частично обрушилось, передает ТАСС, ссылаясь на МЧС.

- Произошло частичное обрушение второго этажа на первый,

- рассказал агентству представитель экстренных служб.

Пожара не случилось, из-под завалов впоследствии извлекли двоих, еще двое пострадали, один в тяжелом состоянии. Под руинами могут находиться еще люди.

По сообщению губернатора Павла Малкова, частично разрушены две квартиры.

Сначала полагали, что взорвался газ. Но потом один из пострадавших сказал, что это самогонный аппарат. // фото: Павел Малков/Telegram