Восемь пешеходов погибли с начала года на дорогах Карелии

С начала этого года уже 101 авария с участием пешеходов произошла в Карелии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

В этих ДТП пострадали 97 человек, а погибли восемь. Причем почти третья часть аварий случилась на пешеходных переходах. В них погибли два человека, а травмы получили 30.

Автоинспекторы во время рейдов в октябре и ноябре пресекли больше 400 нарушений пешеходами ПДД. Привлекли к административной ответственности 30 человек. // фото: freepik.com