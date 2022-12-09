09 декабря 2022, 19:19
Восемь пешеходов погибли с начала года на дорогах Карелии
Статистику аварий с участием пешеходов опубликовала Госавтоинспекция
С начала этого года уже 101 авария с участием пешеходов произошла в Карелии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
В этих ДТП пострадали 97 человек, а погибли восемь. Причем почти третья часть аварий случилась на пешеходных переходах. В них погибли два человека, а травмы получили 30.
Автоинспекторы во время рейдов в октябре и ноябре пресекли больше 400 нарушений пешеходами ПДД. Привлекли к административной ответственности 30 человек. // фото: freepik.com