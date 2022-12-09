Итоги проверки после драки врачей в Кеми опубликовал Минздрав РК

Минздрав Карелии завершил комплексную проверку в Кемской ЦРБ, которую начали после конфликта двух врачей. Ведомство изучало качество оказания пациенту помощи, соблюдение медицинским персоналом этики, соответствие квалификационным требованиям, работу с персональными данными, сообщили в пресс-службе.

Напомним, «Петрозаводск говорит» писал об этом инциденте. Подрались терапевт и завотделением. Они вступили в конфликт из-за несвоевременной госпитализации пациента, который затем умер.

Один медик настаивал на экстренной госпитализации, другой отказывался сделать это. Материалы передали в полицию. В ходе проверки выявили нарушения Кодекса этики врача Карелии. Допустивших это привлекли к дисциплинарной ответственности. Обоих врачей наказали или нет, ведомство не уточнило.

Также не объяснили, были ли в отношении скончавшегося пациента ошибки. Это даже после смерти является медицинской тайной, не подлежащей разглашению.

Особого отношения главврача к двум участникам конфликта не выявили. Известно, что один из медиков вскоре уволился. В больнице сейчас работает один кардиолог, до окончания года трудоустроится еще один, сообщили в администрации. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте