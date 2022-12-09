Назван возраст погибшего в Петрозаводске рабочего

Прокуратура Карелии подключилась к расследованию гибели мужчины на улице Ригачина в Петрозаводске. Надзорное ведомство проводит проверку по факту трагедии, сообщается на его официальном сайте.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в 17:40 8 декабря у дома №38а по улице Ригачина. Во время проведения работ по строительству ливневой канализации одного из ЖК произошло обрушение грунта. Под завалом оказался 47-летний работник подрядной организации. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой помощи.

На место происшествия выезжал прокурор карельской столицы Сергей Кокорев. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению норм и правил охраны труда при проведении работ.

Напомним, ранее проверку по факту случившегося начали Следственный комитет и государственная инспекция труда. // Фото: СУ СК по Карелии