09 декабря 2022, 17:36
Происшествия

Назван возраст погибшего в Петрозаводске рабочего

К расследованию трагедии на улице Ригачина подключилась прокуратура

Прокуратура Карелии подключилась к расследованию гибели мужчины на улице Ригачина в Петрозаводске. Надзорное ведомство проводит проверку по факту трагедии, сообщается на его официальном сайте.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в 17:40 8 декабря у дома №38а по улице Ригачина. Во время проведения работ по строительству ливневой канализации одного из ЖК произошло обрушение грунта. Под завалом оказался 47-летний работник подрядной организации. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой помощи.

На место происшествия выезжал прокурор карельской столицы Сергей Кокорев. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению норм и правил охраны труда при проведении работ.

Напомним, ранее проверку по факту случившегося начали Следственный комитет и государственная инспекция труда. // Фото: СУ СК по Карелии

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