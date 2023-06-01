Житель Карелии продавал гараж и лишился всех накоплений

В полицию Прионежского района обратился местный житель. Он рассказал о том, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина разместил в Интернете объявление о продаже гаража. С ним связался потенциальный покупатель, который изъявил желание приобрести объект. Собеседник убедил хозяина гаража сообщить ему данные банковской карты и код из смс. После этого со счета тут же были списаны все сбережения - 265 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по обращению мужчины. Стражи порядка напоминают, что при размещении своего номера телефона в объявлении человек уже дает злодеям половину кода для кражи денег. В этом случае ни при каких обстоятельствах нельзя предоставлять неизвестным данные своей карты и коды из смс-сообщений. // Фото: unsplash.com