Иностранец пробрался в квартиру и избил монтировкой жителя Карелии

33-летнего гражданина одного из соседних южных государств обвинили в незаконном проникновении в жилище и избиении мужчины в Карелии. Уголовное дело направили в суд.

Инцидент произошел в феврале в квартире жилого дома в поселке Повенец Медвежьегорского района, сообщили в пресс-службе СУСК по РК.

Следователи установили, что иностранец считал, что в квартире находится мужчина, с которым у него возникли конфликтные отношения. Он пробрался в квартиру и несколько раз ударил монтировкой по ногам потерпевшего, причинив тому тяжкий вред. На допросе он признался в содеянном. // фото пресс-служба СК по РФ