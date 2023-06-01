Благодарность вручена спасшей пенсионера от мошенников костомукшанке

В Костомукше сотрудники полиции вручили благодарственное письмо местной жительнице, которая спасла пенсионера от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Неприятная история произошла в начале мая. Злодеи под видом сотрудников банка попытались украсть деньги у 84-летнего горожанина. Пожилой мужчина уже стоял у банкомата и был готов отправить 800 тысяч рублей мошенникам, но находившаяся рядом женщина проявила бдительность и буквально вырвала деньги из купюроприемника.

Стражи порядка просят жителей республики проинформировать своих пожилых родственников о существующих преступных схемах. // Фото МВД по РК