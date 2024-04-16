Житель Карелии привлечен к ответственности за комментарий «ВКонтакте»

В Олонецком районе местный житель привлечен к ответственности за комментарий в соцсети. Об этом сообщает прокуратура Карелии.

По данным ведомства, в надзорный орган обратилась местная жительница. Выяснилось, что некий мужчина в декабре 2023 года оставил на ее странице «ВКонтакте» оскорбительный комментарий, чем унизил честь и достоинство женщины.

Злоумышленник был найден - им оказался житель деревни Коткозеро. Мужчину привлекли к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. // Фото: unsplash.com / Ilgmyzin