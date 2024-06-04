Житель Карелии приоделся за чужой счет и пошел под суд

В Прионежском районе вынесен приговор 40-летнему местному жителю. Мужчина обвинялся в краже денег с банковского счета, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, в один из дней осужденный выпивал дома у отца в поселке Ладва в компании с его знакомым. Тот попросил мужчину сходить в магазин и дал ему свою банковскую карту. Фигурант дела выполнил просьбу, но на обратном пути купил себе одежду на 6 тысяч рублей в соседнем магазине. Потерпевший обнаружил пропажу денег через несколько дней.

Мужчину признали виновным в краже. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с удержанием 10% заработка в доход государства. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann