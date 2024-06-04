Лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске автобус с пассажирами попал в ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось на Древлянском кольце в 17:29. На кадрах видно, как автобус столкнулся с легковым автомобилем во время движения по кольцу.

В момент происшествия в автобусе №14 ехали около двух десятков пассажиров. После столкновения они были вынуждены покинуть салон. // Фото: скриншот видео CityLink