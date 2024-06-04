Вахтовик совершил преступление на севере Карелии

В полицию Кемского района поступил сигнал о краже азотного баллона, необходимого для работы на стройплощадке. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 44-летний житель Сегежи, который работал в другом районе вахтовым методом. Мужчина признался в краже. Он рассказал, что обратил внимание на азотный баллон, когда заселялся в общежитие. Он хранился в шкафчике его коллеги. При выезде из общежития мужчина прихватил чужое имущество. Ущерб составил 2500 рублей.

Вор признался, что не знал, что делать с похищенным. Баллон был изъят стражами порядка.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson