04 июня 2024, 15:52
Спортивный комплекс «Курган» остался без электричества
Энергетики проводят восстановительные работы на спортивном объекте в Петрозаводске
Сегодня в 12 часов в Петрозаводске без электричества остался спортивный комплекс «Курган». Об этом сообщили в ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, причиной отключения электроэнергии на спортивном объекте стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.
Ориентировочно свет вернется в здания комплекса к 22 часам. // Фото: unsplash.com / Diz Play