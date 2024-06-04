Спортивный комплекс «Курган» остался без электричества

Сегодня в 12 часов в Петрозаводске без электричества остался спортивный комплекс «Курган». Об этом сообщили в ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, причиной отключения электроэнергии на спортивном объекте стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочно свет вернется в здания комплекса к 22 часам. // Фото: unsplash.com / Diz Play