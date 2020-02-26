Житель Карелии пригласил товарища домой и стал жертвой преступления

В полицию Сортавалы был вынужден обратиться 42-летний горожанин. Мужчина рассказал, что из кармана его куртки пропали 23 тысячи рублей. Потерпевший выразил уверенность, что кража была совершена у него дома, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оперативники выяснили, что накануне заявитель встретил своего приятеля. Пройдя по городу, мужчина пригласил знакомого в гости. Через несколько часов он ушел домой.

Был установлен подозреваемый - 37-летний горожанин. По его словам, оставшись один, он проверил карманы чужой куртки. Похищенные деньги злоумышленник потратил на собственные нужды, но ущерб обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело.