Жителя Карелии осудят за хранение наркотиков

Жителя Прионежского района обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

По версии следователей, в декабре 2019 года мужчина с помощью мессенджера приобрел наркотическое средство, затем забрал его из тайника и отвез в Новую Вилгу. Там его с поличным и задержала полиция.

По данным прокуратуры, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Рассмотрением дела займется суд.