26 февраля 2020, 13:40
Театр драмы Карелии просит помочь пострадавшему при падении режиссеру
Александр Невинский поставил на сцене «Творческой мастерской» несколько спектаклей, среди которых «Свободная пара», «Контракт», «Падшие ангелы» и другие
Режиссер театра драмы «Творческая мастерская» Александр Маслов (Невинский) получил тяжелую травму головы.
«Несколько дней назад он просто вышел из книжного магазина, просто собирался закурить и, вдруг, упал в обморок. Почему? Неизвестно. Но он умудрился так расшибить голову, что сейчас находится в тяжелейшем состоянии. По всей видимости ударился о каменные ступени»,
- сообщает паблик театра в соцсети. Там же приводится диагноз.
Коллектив театра просит неравнодушных помочь семье режиссера. Как это можно сделать – здесь.
Неровный поставил в «Творческой мастерской» спектакли «Секрет русского камамбера, утраченный навсегда-навсегда», «Свободная пара», «Контракт», «Падшие ангелы», «Другой человек».