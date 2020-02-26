26 февраля 2020, 13:40
Происшествия

Театр драмы Карелии просит помочь пострадавшему при падении режиссеру

Александр Невинский поставил на сцене «Творческой мастерской» несколько спектаклей, среди которых «Свободная пара», «Контракт», «Падшие ангелы» и другие

Режиссер театра драмы «Творческая мастерская» Александр Маслов (Невинский) получил тяжелую травму головы.

«Несколько дней назад он просто вышел из книжного магазина, просто собирался закурить и, вдруг, упал в обморок. Почему? Неизвестно. Но он умудрился так расшибить голову, что сейчас находится в тяжелейшем состоянии. По всей видимости ударился о каменные ступени»,

- сообщает паблик театра в соцсети. Там же приводится диагноз.

Коллектив театра просит неравнодушных помочь семье режиссера. Как это можно сделать – здесь.

Неровный поставил в «Творческой мастерской» спектакли «Секрет русского камамбера, утраченный навсегда-навсегда», «Свободная пара», «Контракт», «Падшие ангелы», «Другой человек».

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