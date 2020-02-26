Театр драмы Карелии просит помочь пострадавшему при падении режиссеру

Режиссер театра драмы «Творческая мастерская» Александр Маслов (Невинский) получил тяжелую травму головы.

«Несколько дней назад он просто вышел из книжного магазина, просто собирался закурить и, вдруг, упал в обморок. Почему? Неизвестно. Но он умудрился так расшибить голову, что сейчас находится в тяжелейшем состоянии. По всей видимости ударился о каменные ступени»,