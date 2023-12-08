Житель Карелии пойдет под суд за незаконное хранение оружия

В Прионежском районе под суд пойдет 59-летний мужчина. Он обвиняется в незаконном хранении оружия, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка получили информацию о том, что местный житель хранит дома оружие и взрывчатые вещества. Во время обследования его жилища были найдены банки с порохом, винтовка и патроны. Экспертиза показала, что оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы.

Подозреваемый пояснил, что винтовка, патроны и порох достались ему от умершего тестя. Мужчина способствовал раскрытию преступления. Его судьбу решит суд. // Фото: unsplash.com / Paul Einerhand