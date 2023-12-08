Перевернувшийся на крышу УАЗ доставали экскаватором

Зимняя дорога подвела очередного водителя в Карелии. С управлением не справился автомобилист на УАЗ «Патриот», рассказали пожарные Суоярви в своем официальном паблике ВКонтакте.

Авария случилась 7 декабря на 61-м километре трассы «Суоярви - Поросозеро». Автомобиль улетел в кювет и перевернулся на крышу.

Судя по фотографиям с места ДТП, внедорожник доставали при помощи экскаватора. Караул пожарной части № 44 по охране поселка Поросозеро осмотрел место ДТП и отключил аккумуляторы.

Есть ли пострадавшие, не сообщается. // фото: ГКУ РК ОПС по Суоярвскому муниципальному округу