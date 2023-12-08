08 декабря 2023, 08:45
Два автомобиля не поделили перекресток на Октябрьском проспекте
Утренняя дорожная авария в карельской столице попала на видео
Сегодня в 7:54 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Краснофлотской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, ролик публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
На кадрах видно, как автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил машину, двигавшуюся по главной. Произошло столкновение.
В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink