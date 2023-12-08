08 декабря 2023, 08:45
Происшествия

Два автомобиля не поделили перекресток на Октябрьском проспекте

Утренняя дорожная авария в карельской столице попала на видео

Сегодня в 7:54 в Петрозаводске на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Краснофлотской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, ролик публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил машину, двигавшуюся по главной. Произошло столкновение.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink

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