08 декабря 2023, 08:06
Хозпостройка вспыхнула по неизвестной причине в карельском городе
В Медвежьегорске пожарные боролись с огнем в деревянном строении
В четверг в 19 часов 55 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Медвежьегорска поступило сообщение о том, что возле дома на улице Калинина горит одноэтажная деревянная хозяйственная постройка. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.
Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были на месте происшествия и приступили к ликвидации огня. В течение нескольких минут профессионалы справились с пожаром.
В результате ЧП деревянное строение, принадлежащее местному жителю, было повреждено огнем на площади шесть квадратных метров.
Строение не было электрифицировано, также в постройке отсутствовало печное отопление. Причину пожара предстоит выяснить специалистам. Проводится проверка. // Фото: freepik.com / Ripato