Хозпостройка вспыхнула по неизвестной причине в карельском городе

В четверг в 19 часов 55 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Медвежьегорска поступило сообщение о том, что возле дома на улице Калинина горит одноэтажная деревянная хозяйственная постройка. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были на месте происшествия и приступили к ликвидации огня. В течение нескольких минут профессионалы справились с пожаром.

В результате ЧП деревянное строение, принадлежащее местному жителю, было повреждено огнем на площади шесть квадратных метров.

Строение не было электрифицировано, также в постройке отсутствовало печное отопление. Причину пожара предстоит выяснить специалистам. Проводится проверка. // Фото: freepik.com / Ripato