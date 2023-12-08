Новогодняя гирлянда едва не спалила пятиэтажку в Карелии

В четверг в 10 часов 29 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Заводской. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Пожарная часть располагается рядом, и уже через три минуты первые пожарные расчеты были на месте ЧП. Было установлено, что возгорание произошло в квартире, расположенной на четвертом этаже. Когда специалисты попали внутрь помещения, то в квартире никого не было. Уже практически произошло самозатухание пожара, так как выгорел весь кислород, в квартире было плотное задымление, и тлел только матрас, который пожарные быстро потушили.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ из жилого дома было эвакуировано 11 человек. В результате инцидента в квартире огнем была повреждена одна комната на площади 18 квадратных метров.

По предварительным данным специалистов, пожар в квартире произошел из-за оставленной без присмотра новогодней гирлянды. Сейчас по данному ЧП проводится проверка. // Фото: freepik.com / Ilovehz