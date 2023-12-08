Автомобиль сбил пешехода в центре Петрозаводска

Днем в четверг, 7 декабря, в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 16:43. На кадрах видно, как человек пытался перебежать дорогу по пешеходному переходу. Водитель этого явно не ожидал и не успел затормозить.

После столкновения пешеход оказался на асфальте. Степень полученных им травм неизвестна. // Фото: скриншот видео CityLink