08 декабря 2023, 07:26
Происшествия

Автомобиль сбил пешехода в центре Петрозаводска

Дорожный инцидент на улице Гоголя попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink

Днем в четверг, 7 декабря, в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 16:43. На кадрах видно, как человек пытался перебежать дорогу по пешеходному переходу. Водитель этого явно не ожидал и не успел затормозить.

После столкновения пешеход оказался на асфальте. Степень полученных им травм неизвестна. // Фото: скриншот видео CityLink

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