Школьник упал в колодец в Петрозаводске, мама ищет очевидцев

Двенадцатилетний мальчик угодил в открытый колодец в Петрозаводске. Об инциденте нашему изданию рассказала мама мальчика.

Вечером 15 ноября школьник возвращался с занятий, на улице Краснофлотская недалеко от остановки и светофора он угодил в открытый колодец на газоне.

«Сын шел вечером, было уже темно. Всегда там ходим домой с остановки, поэтому он сказал даже мыслей об опасности не возникло»,

- рассказала мама мальчика.

Выбраться из ловушки юному петрозаводчанину помогла женщина, которая в тот момент проезжала мимо на машине.

Ребенок сильно испугался, он получил ушиб и ссадины. Мама мальчика просит откликнуться свидетелей произошедшего и женщину, которая пришла на помощь ее сыну. Связаться с петрозаводчанкой можно в соцсети здесь.

В конце ноября на Кукковке школьник провалился в открытый люк, торчащего ребенка заметил прохожий и помог выбраться. Крышку люка впоследствии вернули на место. Выяснилось, что люк принадлежит городской телефонной сети, но так как тема важная в «РКС Петрозаводск» согласились прокомментировать инцидент. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»