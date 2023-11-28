Школьник провалился в открытый люк на Кукковке

Ребенок провалился в открытый люк на проезжей части, рассказали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Инцидент произошел утром у дома №13 на ул. Лыжной. Мальчик провалился по пояс и не мог выбраться сам, ему на помощь пришел прохожий.

По словам автора сообщения, на открытый люк жаловались в мэрию, его все-таки закрыли, но, видимо, при чистке дороги крышку люка сдвинули, а обратно ее никто не поставил. Знаков, предупреждающих об опасности, также не было выставлено.

«Из-за погодных условий под снегом теперь и не видно открытого люка! Что очень опасно для жизни, и не только. В такую ситуацию может попасть любой человек и водитель!» - написали в паблике. // фото из VK-сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии»