В РКС прокомментировали падение ребенка в канализационный колодец

В РКС прокомментировали вчерашнее происшествие - падение ребенка в канализационный колодец. В соцсетях есть много версий произошедшего: кража люка, халатность коммунальных служб, небрежная очистка улиц или же с нарушениями установленный люк. Директор по стратегическим коммуникациям "РКС Петрозаводск" Олег Гуменников считает, что причина вчерашнего инцидента с люком - комплексная.

"К сожалению, воровство люков не прекращается даже зимой. Недобросовестные граждане похищают их и сдают в металлолом. А дети сейчас ничего не видят, кроме экранов своих гаджетов, и не обращают внимания даже на проезжающие машины, не говоря о том, чтобы смотреть под ноги. Что же по поводу непосредственно этого инцидента - мы подняли наши данные, но обращений от граждан по поводу этого люка не поступало,"

- сообщил Олег Гуменников.

Такие инциденты происходят примерно раз в год, вне зависимости от сезона, согласно данным коммунальщиков. А раз есть статистика, то это говорит о том, что проблема - системная.

С учетом того, что разные люки находятся на балансе разных служб, а часть из них и вовсе "бесхозная" - будем, как в детстве, вновь учиться ходить, глядя под ноги. Чтобы эти самые ноги не переломать. // Фото, видео: Юрий Крупянский, Ника плюс.