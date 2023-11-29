Сегежскую ЦРБ оснащают современным медицинским оборудованием

В рамках нацпроекта в Карелии реализуют программу, направленную на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями среди жителей республики.

В 2023 году Сегежская центральная районная больница закупила семь единиц высокотехнологичного медицинского оборудования для первичных сосудистых отделений.

На первом этаже ЦРБ отремонтировали холл приемного отделения, которое обновили в прошлом году. Здесь размещен компьютерный томограф, который позволяет оперативно поставить диагноз при поступлении пациентов, особенно в тяжелом состоянии.

«Приведу пример из реальной практики. К нам поступает пациент 56 лет, который раньше, с высокой вероятностью, оказался бы прикован к постели, потому что у него внезапно перестали двигаться рука и нога. Не теряя времени, прямо в приемном отделении мы проводим томографию и ставим диагноз – острое нарушение мозгового кровообращения. Немедленно госпитализируем мужчину в блок интенсивной терапии сосудистого отделения, а после лечения проводим необходимую реабилитацию,

– делится и.о. главного врача Сегежской ЦРБ Сергей Федин.

– Благодаря новому оборудованию мы можем разрабатывать движения парализованных конечностей. Это помогает в значительной степени, а порою и полностью восстановить их функции. Сегодня мужчина выздоровел, продолжает не только полноценную жизнь, но и трудовую деятельность. Ранее же человек вполне мог остаться инвалидом даже без возможности самостоятельного обслуживания».

В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в ЦРБ отремонтировали кровлю, фасады приемного отделения, системы водоснабжения и отопления, электрические сети.

Для ЦРБ закупили более сотни единиц реабилитационного оборудования в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Еще более 30 единиц оборудования поступило в фельдшерско-акушерские пункты поселков Валдай, Черный Порог, Попов Порог, Идель и деревни Каменный Бор.

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик во время поездки в Сегежский район также проверил ремонт помещений под детскую поликлинику и здания централизованной библиотечной системы. Работы на объектах продолжаются. // фото с сайта правительства РК