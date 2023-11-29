Заканчивается набор на бесплатное обучение по нацпроекту "Демография"

Осталось всего 2 дня, чтобы записаться на бесплатное обучение по нацпроекту «Демография». Ещё есть возможность пройти обучение по коротким программам повышения квалификации. В программах много практики, нет скучной теории и преподаватель всегда рядом с вами, занятия проходят в онлайн-формате.

Успейте подать заявку до 30 ноября и получите новую профессию:

«Делопроизводство и архивное дело» (секретарь-администратор)

«Основы предпринимательской деятельности»

«Бухгалтерский учет в программе 1С»

«Архивариус»

Пройти бесплатное обучение могут:

— Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста.

— Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

— Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно.

— Работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников.

— Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

— Ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, уволенные с военной службы (службы, работы).

— Лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014.

— Члены семей лиц, погибших (умерших) ветеранов боевых действий СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, а также лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014, при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий), либо умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий).

— Молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящиеся к отдельным категориям.

Записаться на обучение можно по ссылке.

Специалисты оперативно ответят на ваши вопросы.

Тел.: +79535405414. E-mail: ucentr@sampo.ru

Напоминаем, что в рамках национального проекта "Демография", реализуемого по инициативе Президента Владимира Путина граждане могут пройти обучение по востребованным на рынке труда профессиям совершенно бесплатно.