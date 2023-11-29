Семь автобусов изменят маршруты с 1 декабря в Петрозаводске

Важную для петрозаводчан информацию сообщили в городской администрации. На этой неделе автобусы изменят маршруты. Нововведения вызваны окончанием реконструкции Лососинского шоссе. Автобусы №9, 12, 14, 17, 19, 26, 27 с 1 декабря изменят маршруты.

Автобус №14 будет курсировать в прямом и обратном направлении по Оборонной улице.

Прямое направление: Финский проезд – Оборонная улица – Новолососинский сквер – улица Хейкконена – Торговый центр «Столица» – по маршруту следования.

Обратное направление: по маршруту следования – улица Хейкконена – Новолососинский сквер – Оборонная улица – Финский проезд.

Автобус №9 будет двигаться через четыре новые остановки на Лососинском шоссе.

Прямое направление: по маршруту следования – Академический лицей – улица Хейкконена – Новолососинский сквер (четная сторона) – Чистая улица – улица Генерала Терёхина – Новолососинский сквер (нечетная сторона) – улица Попова – Школа №43 – по маршруту следования.

Обратное направление: по маршруту следования – Школа № 43 – улица Попова – улица Хейкконена – Новолососинский сквер (четная сторона) – Чистая улица – улица Генерала Терёхина – Новолососинский сквер (нечетная сторона) – улица Хейкконена – Торговый центр «Столица» – по маршруту следования.



Автобус №26:

Прямое направление: по маршруту следования – улица Попова – улица Хейкконена – Новолососинский сквер (четная сторона) – Чистая улица.

Обратное направление: Чистая улица – улица Генерала Терёхина – Новолососинский сквер (нечетная сторона) – улица Попова – по маршруту следования.



Автобус №27:

Прямое направление: Чистая улица – улица Генерала Терёхина – Новолососинский сквер (нечетная сторона) – улица Хейкконена – по маршруту следования.

Обратное направление: по маршруту следования – Берёзовая аллея – улица Хейкконена – Новолососинский сквер (четная сторона) – Чистая улица.

В мэрии уточнили, что посадка и высадка пассажиров на остановке в районе пересечения Лососинского шоссе и Чистой больше не будет осуществляться.

Автобусы №12 и 19:

Прямое направление (без изменений): Финский проезд – Скандинавский проезд – ЖК «Скандинавия» – улица Хейкконена – по маршруту следования.

Обратное направление: по маршруту следования – Березовая аллея – улица Хейкконена – Новолососинский сквер (четная сторона) – Новолососинский сквер (нечетная сторона) – ЖК «Скандинавия» – Финский проезд.



Автобус №17:

Прямое направление (без изменений): Финский проезд – Скандинавский проезд – ЖК «Скандинавия» – улица Хейкконена – по маршруту следования.

Обратное направление: по маршруту следования – Академический лицей – улица Хейкконена – Новолососинский сквер (четная сторона) – Новолососинский сквер (нечетная сторона) – ЖК «Скандинавия» – Финский проезд. // фото «Петрозаводск говорит»