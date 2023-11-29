Работодатель задолжал жителю Карелии 750 тысяч рублей

Государственная инспекция труда в Карелии добилась восстановления нарушенных прав работника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным госинспекции, работодатель, осуществляющий предпринимательскую деятельность в области камнеобработки в Беломорске, задолжал своему сотруднику крупную сумму. В дело вмешался компетентный орган.

Выяснилось, что бизнесмен не платил работнику зарплату в течение шести месяцев. Сумма долга составила 750 тысяч рублей.

Сотрудники госинспекции добились выплаты всей задолженности специалисту. // Фото «Петрозаводск говорит»