29 ноября 2023, 16:03
Работодатель задолжал жителю Карелии 750 тысяч рублей
Госинспекция труда добилась восстановления прав работника
Государственная инспекция труда в Карелии добилась восстановления нарушенных прав работника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным госинспекции, работодатель, осуществляющий предпринимательскую деятельность в области камнеобработки в Беломорске, задолжал своему сотруднику крупную сумму. В дело вмешался компетентный орган.
Выяснилось, что бизнесмен не платил работнику зарплату в течение шести месяцев. Сумма долга составила 750 тысяч рублей.
Сотрудники госинспекции добились выплаты всей задолженности специалисту. // Фото «Петрозаводск говорит»