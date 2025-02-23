Житель Карелии потерял полтора миллиона рублей из-за мошенников

В полицию Беломорского округа обратился 59-летний местный житель. Мужчина рассказал, что нарвался на мошенников и потерял много денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, под руководством некоего человека он установил на телефон специальное приложение. Мужчина думал, что занимается инвестициями. Для этого он взял миллионный кредит, а также занял у знакомых 300 тысяч рублей. Однако в итоге выяснилось, что никакой прибыли нет. Наш земляк потерял 1 428 400 рублей.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Utsman Media