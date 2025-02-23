Пожар в бане поднял карельских спасателей по тревоге

Вечером 22 февраля в Кондопожском районе произошел пожар. Об этом информирует пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о происшествии в Новом поселке поступил на пульт дежурного в 19:17. На место выехали две единицы техники и семеро пожарных. Выяснилось, что горит частная баня.

В результате возгорания строение было существенно повреждено. Причина ЧП выясняется. // Фото: freepik.com / freepic diller