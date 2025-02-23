23 февраля 2025, 11:38
Автомобиль подожгли в Петрозаводске
Транспортное средство горело на Октябрьском проспекте
Днем 22 февраля в Петрозаводске произошел пожар в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 13:22. У дома №26а по Октябрьскому проспекту вспыхнуло транспортное средство. На место выехали две единицы техники и восемь спасателей.
В результате ЧП был серьезно поврежден салон машины. Предположительно, автомобиль подожгли умышленно. // Фото: unsplash.com / Raquel Raclette