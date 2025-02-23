Жилой дом сгорел в Карелии

Вечером 21 февраля в Кондопожском районе произошел пожар в деревне Лижма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 19:19. На место выехали две единицы техники и семеро специалистов. Также работал один боец добровольной пожарной дружины.

Горел многоквартирный жилой дом. В результате пожара здание сильно пострадало. // Фото: freepik.com / Ilovehz