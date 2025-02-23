Автомобили столкнулись на центральном проспекте в Петрозаводске

Вечером 22 февраля в Петрозаводске произошла авария на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, которая ехала в прямом направлении. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru