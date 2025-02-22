22 февраля 2025, 18:37
Человек госпитализирован после пожара в гаражном кооперативе
В Сегеже сгорели гараж и находившийся в нем автомобиль
Сегодня в 13:22 на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в гаражном кооперативе в Сегеже. Об этом сообщает паблик четвертого отряда ФПС по РК.
На место выехали две единицы техники и девять спасателей. Совместными усилиями с огнем удалось справиться.
В результате возгорания пострадал один человек. Он был госпитализирован. Значительно пострадал один гаражный бокс, а также находившийся в нем автомобиль «Нива». Причины пожара выясняются. // Фото четвертого отряда ФПС по РК