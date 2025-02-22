Возгорание произошло в подъезде жилого дома в Петрозаводске

Огненное происшествие случилось утром 21 февраля в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

Сигнал о пожаре в доме №42 по проспекту Александра Невского поступил на пульт дежурного в 9:15. В подъезде пятиэтажки загорелись почтовые ящики.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано жильцами до приезда пожарной охраны. Причина происшествия выясняется. // Фото «Петрозаводск говорит»