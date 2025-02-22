Петрозаводчанка потеряла все деньги после странного смс

В полицию Петрозаводска обратилась 77-летняя горожанка. Женщина рассказала, что лишилась своих сбережений, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам пенсионерки, ей пришло странное смс-сообщение о смене пароля в личном кабинете банка. Когда она зашла в приложение, то увидела, что ее деньги были перечислены незнакомому человеку, который живет в другом регионе. Ущерб составил 140 тысяч рублей.

В полиции предположили, что ранее петрозаводчанка озвучила незнакомым людям свои персональные данные. Возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com / Chad Madden